Cerchia e cerca si espande su smartphone e tablet Samsung: ecco quali

Google e Samsung hanno instaurato un'interessante collaborazione nel segmento dei dispositivi mobili, e questo riguarda tanto gli smartwatch , con il recente connubio sul tema Wear OS , quanto gli smartphone . E proprio in questo senso arrivano novità con Cerchia e cerca , la funzionalità che si espande su nuovi modelli di smartphone e tablet Samsung.

Quali sono i modelli di Samsung che stanno per ricevere Cerchia e cerca

Proprio in concomitanza con le recenti novità intraviste per Cerchia e cerca, per le quali si prospetta un'espansione della funzionalità anche al riconoscimento musicale, Samsung annuncia nuovi modelli che la supporteranno a breve.

Tramite un post sul suo blog ufficiale, l'azienda sudcoreana ha riferito che presto nuovi modelli di smartphone e tablet supporteranno la funzionalità Cerchia e cerca.

Si tratta di modelli di fascia media e medio-alta, una novità abbastanza rilevante considerando che finora Cerchia e cerca è stata a disposizione esclusivamente dei top di gamma Samsung.

Andando più nello specifico, Samsung ha annunciato che Cerchia e cerca arriverà ufficialmente sulla serie Galaxy A, i suoi smartphone di fascia media. A partire dal mese di agosto, Cerchia e cerca arriverà su Galaxy A55, A54, A35 e A34. Ci aspettiamo che in futuro potrà arrivare anche su altri modelli della serie Galaxy A.

Oltre agli smartphone di fascia media, Cerchia e cerca coinvolgerà anche i più recenti tablet di casa Samsung. Parliamo di Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+. I tablet godono del supporto della S Pen di Samsung, e questo senz'altro aiuterà nell'utilizzo di Cerchia e cerca nel quotidiano.

Questa novità allarga ulteriormente la portata di Cerchia e cerca sui dispositivi di Samsung, la quale recentemente è arrivata anche su Galaxy Z Flip6 e Z Fold6, i nuovissimi pieghevoli lanciati sul mercato dal colosso sudcoreano.

Al momento non è noto come verrà introdotta Cerchia e cerca sui nuovi modelli annunciati da Samsung, ma possiamo aspettarci che arriverà un aggiornamento via server ad abilitare la funzione tramite i servizi Google su Android.