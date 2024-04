C'è un motivo in più per apprezzare Cerchia e Cerca sui Pixel

A condividere la novità sulla traduzione, è stato Mishaal Rahman su X grazie alla segnalazione di un utente. Come potete vedere, la traduzione con Cerchia e Cerca è estremamente semplice.

Tutto quello che dovete fare è avere un testo da tradurre sullo schermo. A questo punto invocate Cerchia e Cerca nel solito modo, tenendo premuto il pulsante Home della barra di navigazione (o la barra centrale per chi utilizza i gesti) e toccate il nuovo pulsante Traduttore che appare a destra della barra di Google.

Come vedete dal video, il sistema riconoscerà automaticamente la lingua e la tradurrà in quella di sistema, ma potete cambiarle toccando i pulsanti relativi in basso al centro.

La traduzione avviene online e il testo tradotto sostituirà interamente quello originale.

Al momento non sappiamo quanto la nuova funzione sia diffusa. Sappiamo che Google la sta rilasciando, ed è probabile che l'aggiornamento avvenga lato server, ma potrebbe anche essere necessario utilizzare l'ultima versione della beta di Google per Android.

Inoltre, dovrete avere, ovviamente, un dispositivo che supporta Cerchia e Cerchia. Oltre alle serie Pixel 8 e Galaxy S24, la scorsa settimana Google ne ha avviato il rilascio tramite aggiornamento via server anche per le serie Pixel 6 e Pixel 7, mentre Samsung lo ha reso disponibile per i Galaxy S23 (anche FE), Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab S9.

Se ancora non vedete la novità, comunque, non disperate, potrebbero essere necessarie anche delle settimane prima di un rilascio completo.