Al CES XGIMI dice addio ad Android TV e presenta un proiettore "classico" e un innovativo 3-in-1

XGIMI Aladdin

Il XGIMI Aladdin è un proiettore 3-in-1 perché, oltre alla sua natura, è anche una lampada e uno speaker: difatti, nasce per rimpiazzare il normale lampadario. Nasce come il primo prodotto di XGIMI connesso alla smart home e la sua missione è quella di eliminare l'ingombro dei proiettori tradizionali coniugandolo con un design minimale.

Vincitore del premio CES 2024 Innovation Award, è un proiettore con molte funzionalità e caratterizzato da un altoparlante di Harman Kardon: oltre alla sua funzione, può mostrare sfondi dinamici, libri interattivi per bambini e suonare musica rilassante per dormire.

Il suo lancio è previsto per giugno 2024 in Giappone, ma non sappiamo quando arriverà in Italia e a quale prezzo.