Google lancerà una novità interessante per identificare le chat RCS di Google Messaggi

Google continua a spingere sullo sviluppo di Google Messaggi. L'obiettivo, del resto, è quello di rendere l'app completa ed in grado di garantire agli utenti un'esperienza gratificante. In tal senso, nelle scorse ore è stata avvistata una modifica che consentirà a tutti di capire se sono impegnati in una conversazione che supporta lo standard RCS.

In particolare, questo tipo di conversazione sarà caratterizzato da uno sfondo con cerchi oppure bolle sovrapposti. Inoltre, sembra che verrà sfruttata anche la funzionalità Dynamic Color, che si noterà ancora di più quando l'utente utilizzerà un tema chiaro. Google gestirà questa funzionalità in vari modi, tra cui la sincronizzazione dello sfondo con l'altro utente nella conversazione. Tra l'altro, gli sviluppatori dovrebbero anche implementare una specifica opzione per disabilitarla.