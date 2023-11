Lo scorso maggio WhatsApp ha introdotto la funzione lucchetto , che consente di rimuovere determinate conversazioni dall'elenco principale dell'app, per inserirle poi in uno spazio nascosto, al quale si può accedere scorrendo col dito dall'alto verso il basso nella schermata generale (dovrete poi inserire una password per leggere effettivamente i contenuti di queste chat). Questo approccio ha però un problema : se qualcuno prende in mano il vostro telefono può subito verificare se ci sono delle chat nascoste , pur non potendone leggere il contenuto, e qui entra in gioco il nuovo codice segreto . E visto che siamo in tema, vi ricordiamo anche la nostra guida per nascondere lo stato su WhatsApp .

Il nuovo codice segreto non è nient'altro che (un'altra) password, diversa magari da quella usata per sbloccare il telefono o per accedere al lucchetto, che protegge tutte le chat "allucchettate", e che consente di nascondere la cartella "Chat con lucchetto" dall'elenco delle chat, in modo da poterla visualizzare solo digitando detta password nella barra di ricerca.

In questo modo nessuno che abbia accesso al vostro telefono potrà sapere se ci sono delle conversazioni con lucchetto, che stavolta saranno nascoste per davvero.

A quanto pare infatti la community di WhatsApp ha apprezzato molto il lucchetto, ma non era esattamente ciò di cui aveva bisogno per nascondere del tutto certe conversazioni, ma non staremo qui a giudicare. Il rilascio del codice segreto inizia oggi e proseguirà "nei prossimi mesi in tutto il mondo", il che significa che potrebbe volerci un po' prima che sia disponibile per tutti. Se dovessimo avvistarlo in Italia ve lo faremo sapere, voi potete fare altrettanto con i commenti qui sotto o con il nostro form contatti.