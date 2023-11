Potrete parlare con l'intelligenza artificiale su WhatsApp

Al momento dell'annuncio generale Meta non aveva fornito particolari dettagli in merito alla distribuzione di Meta AI. Ora, grazie al lavoro svolto da WABetaInfo, abbiamo notizia delle prime distribuzioni della novità su WhatsApp.

Lo screenshot che trovate in basso mostra appunto come, proprio sopra al pulsante per avviare una nuova chat o per creare un nuovo gruppo chat, è disponibile quello per accedere alla conversazione con Meta AI, ovvero il chatbot con intelligenza artificiale che Meta ha sviluppato e annunciato in precedenza.