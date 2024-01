ChatGPT su Android ha una funzione esclusiva comodissima

ChatGPT è disponibile da ormai un anno nella sua versione online (ecco la guida per registrarsi a ChatGPT ). OpenAI, l'azienda che ha sviluppato e che gestisce ChatGPT ha allargato i suoi interessi, rilasciando anche un'app dedicata a ChatGPT su Android . Ed è proprio riguardo questa versione di ChatGPT che sono arrivate delle interessanti novità .

A partire dallo scorso anno abbiamo visto un grande incremento delle applicazioni con intelligenza artificiale arrivare alla portata di tutti. E ChatGPT è sicuramente tra i servizi che sono arrivati per primi e che hanno contribuito all'incremento di popolarità di questo argomento.

La novità della quale parliamo riguarda il GPT Store, lo store lanciato recentemente da OpenAI che permette di installare chatbot, basati ovviamente su ChatGPT, personalizzati. La novità è che l'app Android di ChatGPT supporta le scorciatoie ai GPT personalizzati direttamente dalla schermata home.

I GPT personalizzati si rivelano particolarmente utili per coloro che intendono usare ChatGPT per specifiche ricerche, o comunque per generare contenuti che riguardano un argomento specifico.

In questo modo è possibile ottenere risultati più rapidi e più accurati, ovvero più facilmente attinenti la richiesta che è stata fatta.