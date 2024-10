ChatGPT diventa un'app su Windows: disponibile da oggi, ma attenti al vostro piano

ChatGPT app Windows è disponibile per il download gratis, ma non tutti gli utenti possono provare le funzioni di questa prima versione.

ChatGPT fa un altro passo avanti verso l'integrazione totale. Dopo essere arrivato come app su Android, iOS e macOS, da oggi è ufficialmente disponibile anche la nuova app per Windows, appena sbarcata sul Microsoft Store. Attenzione, però, perché per adesso si tratta solo della Early Version, che non tutti possono ancora provare.

ChatGPT App Windows

L'app Windows di ChatGPT funziona in maniera del tutto simile all'interfaccia sul browser. A sinistra è disponibile un'ampia finestra di chat, dove si possono scrivere i comandi e leggere le risposte dell'AI. A destra invece ci sono i diversi tab con i GPT salvati e le chat create in precedenza.

Le nuove chat si aprono in una finestra separata, che tra l'altro rimane sempre in sovrimpressione rispetto a tutte le altre finestre aperte sul desktop. Non sappiamo se sia un bug o una feature, ma per il momento non sembra possibile regolare questo comportamento.

Cliccando sul pulsante blu in alto a destra sull'interfaccia principale, si può accedere alle impostazioni dell'app e del servizio, per regolare diversi parametri di ChatGPT. Mancano ancora alcune funzionalità viste sulle app per smartphone e nell'interfaccia su browser, come ad esempio la modalità vocale avanzata. Questa è l'unica vera limitazione dell'app, che per il resto funziona in maniera molto simile alle altre app e interfacce su dispositivi mobili.

Download ChatGPT su Windows

Per scaricare l'app di ChatGPT sul vostro sistema Windows basta andare alla pagina dedicata sul Microsoft Store e cliccare sul tasto "Scarica". Allo stesso modo, potete aprire l'app del Microsoft Store su Windows e cercare "ChatGPT" nella barra in alto.

L'app è gratuita da scaricare, ma per poter usare la Early Version dovrete avere un piano a pagamento tra Plus, Team, Enterprise, and Edu. Se usate ChatGPT nella versione gratis, al momento non potete fare accesso all'app.

Probabilmente questa limitazione sarà eliminata nei prossimi mesi, quando l'app uscirà da questa prima fase d'anteprima e sarà pubblicata in versione finale. Non ci sono però delle tempistiche ufficiali annunciate da OpenAI, dunque dovremo stare a vedere col passare delle settimane.

