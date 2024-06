ChatGPT non vi ascolterà più in background, a meno che non vogliate

Novità per l'app di ChatGPT. In silenzio, infatti, gli sviluppatori hanno implementato un interruttore che permette agli utenti di abilitare/disabilitare l'ascolto in background durante le conversazioni vocali. Difatti, fin dal rilascio di questa funzione, l'assistente IA continuava ad ascoltare anche se si bloccava lo smartphone oppure se si passava ad un'altra app.

Ora, nella versione beta 1.2024.151 dell'app, è stato individuato un pulsante che consente agli utenti di controllare questo aspetto. In poche parole, sarà possibile impedire a ChatGPT di ascoltare/rispondere in background. L'update è in fase di diffusione e, tra l'altro, stesso OpenAI ha deciso di disabilitare di default questa funzione, anche per gli utenti che potrebbero averla utilizzata.