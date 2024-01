Lo scontro tra i chatbot IA si sposta sui telefoni. Ecco come ChatGPT intende sostituire Assistente Google su Android

È vero con Bard per Google, è vero con Copilot per Microsoft e sarà vero con Samsung e i suoi Galaxy S24 (che molto probabilmente integreranno Bard). E ChatGPT? A quanto pare si sta preparando a una risposta adeguata, almeno su Android.

Se nel 2023 abbiamo scoperto la versatilità e l'incredibile potenza dei chatbot IA , nel 2024 tutti i maggiori produttori cercheranno di integrarli sempre più nei dispositivi (se state cercando un'app per utilizzare l'intelligenza artificiale non perdete tempo: date un'occhiata al nostro elenco dove troverete le migliori per ogni necessità!).

Al momento purtroppo la funzione sembra ancora in pieno sviluppo, e infatti nei test non si è mai riusciti a completare il caricamento e parlare effettivamente con l'assistente, ma ci sono altre prove a sostegno di questa ipotesi.

Nell'ultima versione dell'app ChatGPT si trova un file XML denominato assistant_interaction_service che contiene un tag voice-interaction-service che definisce sessionService e recognitionService. Il tag dichiara inoltre che il servizio ha una funzione supportsAssist.

Cosa significa in italiano? In pratica con queste funzioni ChatGPT può diventare l'app assistente digitale predefinita, anche se mancano ancora le dichiarazioni necessarie (attributi e tag dei metadati che puntino a questo file XML) per consentire al sistema di sapere a quale servizio affidarsi.

Nondimeno, sembra piuttosto chiaro che, almeno nelle intenzioni, ChatGPT si voglia proporre come alternativa all'Assistente Google, il che consentirebbe di avviarla da qualunque parte del telefono e utilizzarla in maniera molto più diretta, anche se non potrà accedere all'attivazione vocale (la frase "Ehi Google", per intenderci) in quanto richiederebbe l'accesso ad API privilegiate accessibili solo dagli strumenti integrati.

Per ovviare a questo, ChatGPT sta però lavorando anche a un'altra funzione. Sempre nell'ultima versione dell'app, i ragazzi di Android Authority sono riusciti ad attivare un pulsante per le Impostazioni rapide, che servirebbe come scorciatoia per avviare proprio la nuova modalità assistente di ChatGPT.