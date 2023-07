Niente più Bing per ChatGPT: bucava i paywall!

Nella scorsa settimana il chatbot di OpenAI, ChatGPT, ha beneficiato di una inedita funzionalità denominata "Browse with Bing" (dedicata esclusivamente agli abbonati a ChatGPT Plus). Tuttavia, a distanza di pochi giorni, l'opzione è stata sospesa poiché in alcuni casi permetteva di utilizzare gratis alcuni contenuti premium. Insomma, marcia indietro di Microsoft che, durante la sua conferenza annuale per sviluppatori "Build 2023", aveva promesso proprio l'implementazione di Bing sulla piattaforma per migliorare l'esperienza di ricerca.

Questa decisione è stata presa perché OpenAI ha scoperto che in alcuni casi la nuova funzionalità non funzionava nel modo giusto e che poteva essere utilizzata per aggirare i paywall dei contenuti a pagamento. Ad esempio, così come ha indicato stesso OpenAI, poteva capitare che, alla richiesta di visualizzazione del testo completo di un articolo da URL, la richiesta veniva soddisfatta, anche se la pagina era visualizzabile soltanto con un abbonamento attivo.