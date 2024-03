ChatGPT finalmente cita le fonti, ma non per tutti

ChatGPT da ormai più di un anno è sulla cresta dell'onda soprattutto per il suo servizio di chatbot AI . Questo genera moltissime tipologie di contenuti a partire dai suoi modelli di apprendimento che si addestrano (anche) su internet. E allora è naturale dedurre che un'appropriata citazione delle fonti fosse necessaria .

Proprio questa è la novità annunciata da ChatGPT, proprio come mostra il video che ha condiviso su X. La citazione delle fonti verrà proposta alla fine di ogni affermazione, ove disponibile, tramite un link con il nome della fonte.

La novità è stata annunciata per coloro che hanno ChatGPT Plus, Team, e Enterprise. Sicuramente una limitazione che farà storcere il naso a coloro che usano il servizio in modalità gratuita ma che gradirebbero lo stesso un determinato grado di trasparenza e affidabilità.