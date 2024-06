ChatGPT non funziona: il mondo torna all'età della pietra!

Bad Gateway. È questo il messaggio che sta accogliendo stamani gli utenti di ChatGPT che provano a collegarsi al servizio. La celeberrima IA generativa di OpenAI è infatti al momento non disponibile, in quello che è un disservizio riconosciuto dall'azienda stessa.

Il problema è generalizzato, e riguarda sia gli accessi da browser che tramite le app per dispositivi mobili; anche l'app per macOS, per ora appannaggio di pochi eletti, riporta un internal server error nel momento in cui proviamo ad avviare una nuova chat.

I tecnici di OpenAI sono al lavoro da circa un'ora per risolvere il problema, e proprio pochi minuti fa sembrano aver individuato la causa alla radice. Per quanto sia possibile che qualche utente riesca ancora a digitare dei prompt, le risposte dovrebbero comunque essere lente, se non proprio in timeout.

Proprio pochi giorni fa, la versione gratuita di ChatGPT ha ricevuto un importante aggiornamento, che l'ha resa uno strumento molto più potente per tutti gli utenti.

E anche se c'è chi dice che la rivoluzione della IA non sia ancora tale, perché il numero di utilizzi giornalieri sarebbe ancora basso, le sue potenzialità non possono essere negate.

Detto ciò, quale momento migliore per ricordare che ci sono anche delle valide alternative a ChatGPT: magari proprio oggi scopriremo che il tool che più ci serve è un altro!