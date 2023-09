ChatGPT evolve e diventa più simile a noi

Da ormai quasi un anno abbiamo fatto l'abitudine all'utilizzo di tool con intelligenza artificiale per svolgere le attività più semplici. Parliamo ovviamente dei chatbot , ambito in cui ChatGPT ha fatto da precursore.

Il servizio sarà in grado di riconoscere le immagini che vengono inviate in conversazione, saprà interpretarle ed eventualmente elaborare risposte proprio in base a ciò che "vede" nell'immagine. ChatGPT sarà anche in grado di identificare i testi contenuti all'interno delle immagini, come ad esempio può accedere per le foto di testi.

Ma non finisce qua: ChatGPT sarà anche in grado di comprendere e interpretare richieste vocali. Grazie al modello Whisper di OpenAI, ChatGPT si comporterà sostanzialmente come un assistente vocale intelligente, come ad esempio Google Assistant e Alexa. E in questo contesto sarà anche possibile personalizzare il tono vocale scegliendo tra cinque opzioni diverse.