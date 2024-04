Ecco perché fareste meglio a usare ChatGPT in inglese

Non che ci fossero dubbi, e forse l'avrete notato anche voi: conversare con ChatGPT in italiano o in inglese non è la stessa cosa, ma ora diversi studi certificano questa sensazione. Ecco perché è un problema.

L'inglese è la lingua principale per il commercio, per la scienza e, ora, anche per l'intelligenza artificiale (sapete come usare ChatGPT o altri modelli IA ?).

ChatGPT è molto meglio in inglese

Su Internet ci sono diversi meme che mostrano come gli americani vedono il resto del mondo. I più efficaci mostrano l'Europa come il luogo dove si beve vino e si mangiano spaghetti, il Sudamerica il posto del caffé e della cocaina, il medio oriente come petrolio e guerre, e l'Asia come un agglomerato di fabbriche per produrre scarpe o telefoni.

Il problema della lingua

Luoghi comuni, ma un aspetto è innegabile: l'inglese è la lingua regina per numerosi settori, come il commercio, la scienza o l'economia. Si pensava che l'intelligenza potesse in qualche modo appianare le differenze, e venire incontro a chi non parlava l'inglese, ma evidentemente questo non è successo.

A rivelarlo, diversi articoli scientifici, che mostrano come ChatGPT e soci non solo funzionino meglio a tradurre altre lingue in inglese che a effettuare il processo inverso (soprattutto per lingue non latine), ma come rispondano meglio in inglese, e soprattutto creino meno informazioni false (le cosiddette allucinazioni).

Un caso evidente, evidenziato in questo articolo, mostra come ChatGPT abbia dichiarato come una frase in inglese non fosse traducibile in vietnamita.

Si rischiano di aumentare le diseguaglianze

Il problema non riguarda solo il resto del mondo rispetto agli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti Stessi. Se avete provato a leggere i testi di Gloria Anzaldúa, saprete come negli Stati Uniti la lingua sia un problema estremamente importante.

Il 44% dei californiani parla una lingua diversa dall'inglese, e il Congresso degli Stati Uniti ha chiesto a Sam Altman di OpenAI cosa stia facendo la sua azienda per colmare il divario linguistico.

Altman ha affermato di sperare di collaborare con governi e altre organizzazioni per acquisire set di dati che rafforzerebbero le competenze linguistiche di ChatGPT e ne amplierebbero i vantaggi a "un gruppo quanto più ampio possibile".