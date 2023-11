ChatGPT lancia una nuova funzione "per festeggiare" il ritorno del suo CEO

È incredibile quello che sta accadendo ai vertici di OpenAI . Dopo licenziamenti, dimissioni e indiscrezioni varie, Sam Altman tornerà ad essere l'amministratore delegato dell'azienda che ha realizzato il sistema di intelligenza artificiale ChatGPT . In particolare, la società ha annunciato di aver trovato un accordo provvisorio per il ritorno di Altman nonché per la sostituzione di alcuni membri del CDA che, ricordiamo, venerdì ha provveduto a licenziare il CEO senza troppe spiegazioni.

Per festeggiare questo ritorno di Altman, l'azienda ha annunciato che la funzione vocale di ChatGPT è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. In particolare, gli utenti potranno premere l'icona delle cuffie per utilizzare la propria voce per parlare con ChatGPT nell'app mobile, oltre ad ottenere una risposta udibile.