La versione gratis di ChatGPT è da oggi mille volte più utile: tutte le nuove funzioni, e i loro limiti

Vediamo in dettaglio quali sono le novità principali introdotte quest'oggi, e come vanno a cambiare l'esperienza d'uso quotidiano.

Oggi è un gran giorno per tutti gli utenti ChatGPT , soprattutto per quelli non paganti . Chiunque, infatti, può adesso usare vari servizi che finora erano appannaggio esclusivo delle versioni in abbonamento del chatbot di OpenAI .

Esplora GPT

Le possibilità sono davvero infinite , e dipendono per lo più da quello che ciascuno di noi può desiderare. Alcuni nomi di GPTs particolarmente interessanti (per noi) sono i seguenti:

È finalmente possibile aggiungere custom GPTs , ma non crearli (quest'ultima opzione rimane esclusiva del piano Plus e successivi). Cosa sono? Sono delle versioni di ChatGPT ottimizzate per compiti specifici , e pertanto si suppone particolarmente capaci nel farli.

File file file

Allo stesso modo diventa molto più facile creare grafici , infografiche , e analizzare dati in generale, fermo restando che non per questo ChatGPT è infallibile.

Pensa al tempo risparmiato nel far analizzare a lui un PDF con un sacco di informazioni tecniche, che poi vengono riassunte per punti, in italiano, e con estrema precisione (non si tratta di inventare, ma semplicemente di estrapolare dati).

In questo modo ChatGPT può analizzare foto, documenti e altro, per fornirvi risposte pertinenti, e impossibili altrimenti.

GPT-4o

Ultima novità, ma non per questo meno importante, è il modello GPT-4o per tutti. Annunciato un paio di settimane fa, si tratta del modello più potente e veloce di sempre per ChatGPT.

Inoltre è possibile usare finalmente le chat temporanee, cioè una sorta di conversazioni anonime con ChatGPT, che non compaiono nella cronologia e non vengono usate per addestrare i modelli dell'azienda.

Questo però ci porta a parlare anche dei limiti.

Gli utenti gratis non possono usare tutte queste funzioni a piacimento, ma solo fino a "esaurimento scorte".

Di fatto significa che nei momenti di maggiore traffico, o se un utente non pagante dovesse "abusarne", il modello tornerà a essere GPT-3.5 (una indicazione visiva e chiara in merito, per ora assente, non guasterebbe). In pratica è un po' tutto a discrezione di OpenAI, tanto che nelle poche prove che abbiamo fatto ci è spesso capitato di sentirci rispondere "non posso in questo momento", ai compiti più complessi.

L'impressione insomma, a costo di essere un po' maliziosi, è che queste novità per tutti siano un mero assaggio per chi non paga. Del resto è così che funziona il business no: prima assaggi una fetta, e poi vuoi tutta la torta, no?