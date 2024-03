ChatGPT ora è in grado di leggere le risposte ad alta voce: come funziona

Entrando nei dettagli, Read Aloud è in grado di parlare 37 lingue nonché di rilevare automaticamente la lingua del testo che sta leggendo (la funzione è disponibile sia per GPT-4 che per GPT-3.5). Tutto ciò dimostra cosa può fare OpenAI tramite le capacità multimodali (la capacità di leggere e rispondere attraverso più di un mezzo) rivelate subito dopo che un concorrente, Anthropic, ha implementato funzionalità simili ai suoi modelli di intelligenza artificiale.

Per avviare la funzionalità non occorre un'operazione complessa. Difatti, sulle app mobili, gli utenti dovranno tenere premuto il testo per aprire il lettore Read Aloud: in questo modo sarà possibile riprodurre, mettere in pausa oppure riavvolgere la lettura.

La versione web, invece, mostra un'icona con altoparlante sotto il testo. Infine, ricordiamo che nel settembre 2023, ChatGPT ricevette una funzione relativa alla chat vocale: in pratica gli utenti potevano porre una domanda evitando di digitare il testo. Ora, grazie all'ultimo aggiornamento, il chatbot sarà anche in grado di rispondere ad alta voce.