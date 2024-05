ChatGPT: presto potrebbe arrivare un'utile ponte con Google Drive e OneDrive

La novità che sarebbe dietro l'angolo per ChatGPT si chiama Context Connector . Questa è stata scovata nel codice dell'interfaccia di ChatGPT per web dall'utente legit_rumors su X, e potete vederla nelle immagini in galleria all'opera.

Questa funzionalità definita Context Connector consisterebbe in un link diretto per il caricamento dei file da servizi cloud come Google Drive e OneDrive. Questo avrebbe senso per coloro che hanno ChatGPT Plus, ovvero la possibilità di caricare al chatbot AI interi file per i quali poi richiedere elaborazioni.

Le immagini in galleria fanno riferimento alla funzionalità all'opera, abilitata manualmente ma non ancora disponibile per gli utenti. Context Connector prevede l'apertura di un'interfaccia web dalla quale selezionare i file da dare in input a ChatGPT.