Ecco come ChatGPT si ricorderà davvero di voi

Per ChatGPT arriva l'interessante aggiornamento che introduce la possibilità di rendere il chatbot capace di riconoscere gli utenti in base a ciò che apprende sul loro conto.

ChatGPT riceve infatti una nuova opzione denominata Memoria, che può essere attivata o meno, la quale permette al chatbot di ricordare dettagli sull'utente con cui parla. In questo modo il chatbot evolve ulteriormente perché sarà in grado di riconoscere l'interlocutore e fornire risposte sempre più attinenti al suo profilo.

In altre parole, ChatGPT sarà in grado di conoscere l'utente con cui interagisce nel corso del tempo. Ad esempio, l'opzione sarà utile nel caso in cui si richiedano dei contenuti da generare che riguardano uno specifico utente che ChatGPT.

Magari non dovrete più chiedere consiglio ad altri quando dovete fare un regalo a un vostro amico, soprattutto se quest'ultimo ha intrattenuto conversazioni con ChatGPT.

Chiaramente sarà anche possibile modificare la memoria di ChatGPT, con la possibilità di cancellare ricordi specifici. L'utente avrà quindi il controllo di tutto ciò che apprende il chatbot sul suo conto, con la possibilità di rimuovere i ricordi che possono essere considerati privati o sconvenienti.

La novità appena annunciata da OpenAI è ancora in fase di test. L'azienda la sta testando principalmente su ChatGPT Plus, dove è disponibile per alcuni utenti selezionati. Staremo a vedere se il suo rilascio definitivo arriverà anche per la versione gratuita.