L'ultima rivoluzionaria funzione di ChatGPT arriverà a fine luglio

La nuova modalità vocale di ChatGPT

Questo tempo aggiuntivo è stato necessario per migliorare l'affidabilità e l'efficienza dello strumento, incluso il miglioramento della capacità di rivelare e rifiutare specifici contenuti. Inoltre, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha evidenziato che la funzione verrà riservata agli abbonati a ChatGPT Plus.

OpenAI dovrebbe rilasciato la nuova modalità vocale entro la fine di questa settimana . L'azienda, tramite un post su X, ha chiarito che il piano originale era di fornire la funzionalità ad un numero limitato di utenti di ChatGPT Plus alla fine di giugno. Tuttavia, questo programma ha subito un ritardo per perfezionarla al meglio.

Ancora non è chiaro come verranno selezionati i pochi utenti che potranno accedere in anteprima alla nuova modalità vocale di ChatGPT, mentre l'obiettivo di questo iter è piuttosto chiaro: si punta a raccogliere i feedback necessari per migliorare ulteriormente lo strumento.

Inoltre, secondo Tom'S Guide, la nuova modalità vocale avrà varie funzionalità, come la traduzione dal vivo e la possibilità di personalizzare la voce.

Infine, riepilogando un pò le tappe del rilascio di questo strumento, ricordiamo che a maggio OpenAI ha annunciato il nuovo modello GPT-4o, che tra le sue novità aveva proprio la nuova modalità vocale, in grado di permettere agli utenti di interagire con il chatbot come se stesse parlando con una persona reale. Un pò come nel film Her, che vedeva come co-protagonista un'IA molto sensibile, soprattutto grazie alla voce della nota attrice Scarlett Johansson.

Del resto, Altman propose proprio alla celebrità di Hollywood di prestare la voce a ChatGPT, ottenendo però un rifiuto. Tuttavia, l'azienda non si è persa d'anima, implementando il modello vocale Sky, che ha un timbro di voce simile a quello della Johansson. Per questo motivo, l'attrice è passata alle vie legali, ottenendo il ritiro di Sky (nonostante le smentite di OpenAI).