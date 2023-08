Il futuro di ChatGPT è quanto mai incerto: OpenAI sull'orlo della bancarotta?

Vista la diffusione e il successo di ChatGPT nell'ultimo anno, saremmo tentati a pensare che OpenAI sia una delle aziende più ricche sul mercato, e invece il suo futuro è più incerto che mai (sapete come scaricare ChatGPT?).

Secondo un rapporto di Analytics India Magazine, infatti, le elevatissime spese di gestione e una serie di problemi strutturali gettano un'ombra sulla società che in pochissimi mesi ha rivoluzionato il nostro modo di interfacciarci con Internet.

Ma com'è possibile? A quanto pare, OpenAI spende 700.000 dollari al giorno solo per mantenere ChatGPT attivo, il che si traduce in 36 centesimi di dollaro per query. Ma questo non sarebbe neanche il problema principale, visto che in fondo si tratterebbe "solo" di 250 milioni di dollari l'anno. Il fatto è che a questa cifra bisogna aggiungere il costo delle GPU, che a causa della carenza di chip, in parte a causa della rivalità tra Stati Uniti e Cina, hanno fatto lievitare i prezzi.

E se questi soldi sono al momento forniti da aziende come Microsoft e altri investitori, l'incapacità di OpenAI di generare profitti potrebbe prima o poi spingerli a "staccare la spina".

OpenAI ha infatti cercato di aumentare le entrate monetizzando GPT-3.5 e GPT-4 con ChatGPT Plus, ma nell'ultimo periodo, nonostante l'esplosione dei prodotti IA, ha visto un allarmante calo di utenti, Secondo alcuni rapporti, infatti, il numero di utenti che visitano il sito è calato del 12% tra giugno e luglio (dati di SimilarWeb), circa 200.000 persone. Certo, questo numero non prende in considerazione le chiamate alle API, che sono diventate immensamente popolari negli ultimi mesi, ma abbiamo anche assistito a un aumento della concorrenza, con l'esplosione di LLM (Large Language Models, modelli linguistici di grandi dimensioni, come GPT) open source gratuiti.

Questa situazione ha portato a una perdita netta dall'introduzione di ChatGPT di ben 540 milioni di dollari, e anche se OpenAI sta continuando a introdurre nuove funzionalità, con l'obiettivo di raggiungere i 200 milioni di dollari di entrate per il 2023 e il miliardo di dollari di entrate per il 2024, non tutti sono ottimisti.

Il primo segnale di allarme è dato dal fatto che ChatGPT sta diventando "meno brillante". Secondo gli esperti, questo può essere dovuto alle limitazioni dei Governi per la privacy, ma nondimeno è un fatto che le risposte del chatbot siano meno puntuali e precise, e a poco sono servite le novità introdotte da OpenAI come la possibilità di collegarsi a Internet o le plugin.

Un altro punto preoccupante è data dalla differenza di obiettivi all'interno di OpenAI. Sam Altman, il fondatore dell'azienda, vuole da un lato raggiungere una "superintelligenza artificiale", detta anche Intelligenza artificiale forte, che avrebbe la capacità di eguagliare un essere umano, e dall'altro limitare lo sviluppo di ChatGPT, preoccupato per l'espansione senza controllo di questa tecnologia. Ma OpenAI e i suoi investitori la vedono diversamente: vogliono guadagnare, e subito, e Satya Nadella di Microsoft ha già affermato di voler rendere l'IA accessibile a tutti, un po' come accaduto per la Rivoluzione industriale.

In tutto questo, ci sono le indagini degli enti governativi, su tutte quella dell'FTC americana che vuole verificare se OpenAI abbia infranto le leggi sulla protezione dei consumatori, e quella dell'UE per rendere trasparenti gli algoritmi, il che potrebbe aprire a cause legali per i diritti d'autore. Difficile pensare che OpenAI possa fallire, ma questa situazione rivela le fragilità di uno strumento che sembra in grado di cambiare il mondo.