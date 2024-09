ChatGPT riceverà otto nuove voci: saranno più realistiche e non solo

ChatGPT , anche grazie a frequenti aggiornamenti, è diventato il chatbot AI preferito da tanti utenti. Tra i suoi punti di forza, sicuramente rientra il controllo vocale , che permette agli utenti di dialogare con l' IA oppure di far leggere il testo coinvolto ad alta voce. Fino ad ora, gli utenti possono scegliere tra quattro voci : presto, però, in tal senso, potrebbero esserci delle novità .

Su ChatGPT saranno disponibili nuove voci

Secondo Testing Catalog, ChatGPT beneficerà dell'introduzione di otto nuove voci. Esse saranno note come: Fathom, Glimmer, Harp, Maple, Orbit, Rainbow, Reef, Ridge e Vale. Dunque, le opzioni vocali disponibili dovrebbero aumentare da 4 a 12.

Entrando nei particolari, le nuove voci saranno in grado di esprimere suoni non verbali in maniera più naturale. Tutto ciò permetterebbe loro, ad esempio, di imitare gli animali e produrre altri rumori in modo più accurato.

Inoltre, le nuove voci ChatGPT potrebbero essere in grado di regolare i loro toni a seconda della formattazione del testo.

Di conseguenza, si potrà notare qualche differenza quando si leggerà un testo in grassetto o in corsivo.