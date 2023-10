ChatGPT é sempre più impressionante: ora fa tutto in automatico

Aggiornamento dopo aggiornamento, ChatGPT sta continuando a evolvere, non solo cercando di soddisfare meglio le vostre richieste, ma anche per farlo in maniera sempre più smart (leggi anche: come usare ChatGPT per creare storie). Ora l'ultima versione mette sulla punta delle vostre dita (se siete abbonati a ChatGPT Plus) una serie di funzioni prima destinate alla versione Enterprise dello strumento, ovvero la possibilità di caricare file e lavorarci sopra direttamente dal prompt, nonché il supporto multimodale. Questo significa che potete direttamente lavorare su PDF e immagini dal prompt e non è più necessario selezionare un modello. Quindi ChatGPT sceglie automaticamente di avviare un browser web, eseguire codice Python o utilizzare DALL-E per generare immagini in base ai requisiti della descrizione all'interno di una conversazione, senza che dobbiate dirglielo voi (potete comunque decidere di farlo).

Al momento l'aggiornamento è in via graduale di distribuzione per gli utenti, e chi l'ha provato dice che basta caricare un'immagine e chiedergli di modificarla, oppure caricare un file per chiedergli di effettuare un'analisi dei dati, come effettuare un riassunto, rispondere a domande o generare visualizzazioni degli stessi basate sulle richieste. L'applicazione ovviamente più impressionante riguarda la modifica delle immagini, con gli utenti che possono caricare una foto e chiedere di modificarla a più riprese, operazione possibile con il lancio di DALL-E 3. In questo caso un utente ha modificato per esempio la foto di un cane, o sotto potete vedere la modifica di una foto di un capibara, a cui poi è stato chiesto di aggiungere uno skateboard.