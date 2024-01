ChatGPT compie un piccolo passo per diventare il prossimo assistente vocale su Android

Da tempo sentiamo parlare dell'idea di OpenAI di trasformare ChatGPT in un vero e proprio assistente vocale in grado di sostituire l'Assistente di Google , e ora sull'app per Android è stato aggiunto il primo mattone per raggiungere questo obiettivo (se non vi dovesse piacere il famosissimo chatbot, date un'occhiata alla nostra lista delle migliori alternative a ChatGPT ).

Dopo averlo toccato, vi verrà mostrata una schermata in cui viene spiegato il funzionamento dello strumento, chiamato voice conversations. Successivamente, toccate Continue in basso e potrete scegliere tra una delle cinque voci disponibili, tre femminili e due maschili, poi toccate in basso Confirm.

A questo punto dovete consentire allo strumento di accedere al microfono e si aprirà una schermata di ascolto. Adesso se tornate alla home del telefono, abbassate la tendina delle notifiche e toccate il pulsante delle Impostazioni rapide chiamato ChatGPT (se non lo vedete, abbassate completamente la tendina delle notifiche, toccate l'icona a forma di matita sotto le impostazioni rapide, scorrete i pulsanti disponibili e toccate e tenete premuto quello chiamato ChatGPT tra quelli attivi).

Toccatelo, e in basso vedrete un'animazione a forma di nuvoletta. Dopo qualche istante, necessario per connettersi ai server dell'azienda, potrete porre una domanda e il chatbot vi risponderà, ovviamente in italiano. La richiesta verrà inviata quando smettete di parlare o se toccate la nuvoletta, mentre se toccate un punto vuoto sullo schermo chiuderete lo strumento.