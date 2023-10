L'app di ChatGPT raggiunge il record di entrate, ma non mancano le brutte notizie

Per ChatGPT ci sono sia buone che cattive notizie. Partendo da quelle positive, il chatbot AI continua a vedere in crescita il dato relativo alle installazioni dell'app e alle entrate economiche. A riguardo, settembre è stato un mese da record: 15,6 milioni di download e quasi 4,6 milioni di dollari di entrate lorde grazie alle app dedicate per iOS e Android. Tuttavia, secondo i nuovi dati della società di market intelligence Appfigures, la crescita dei ricavi ha iniziato a rallentare. Difatti, se a luglio e ad agosto la crescita dei ricavi ha superato il 30% (31% a luglio e 39% ad agosto), a settembre questa percentuale è arriva al 20%.

In particolare, quest'ultimo dato potrebbe suggerire che il numero di utenti disposti ad attivare il servizio premium ChatGPT+ stia raggiungendo il culmine. In ogni caso, l'abbonamento, fino ad ora, ha registrato risultati piuttosto positivi visto che su dispositivi mobili ha generato ricavi lordi di 2,1 milioni di dollari a giugno, 2,74 milioni di dollari a luglio, 3,81 milioni di dollari ad agosto ed a settembre, come accennato all'inizio, ben 4,58 milioni di dollari.