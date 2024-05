L'alternativa di ChatGPT alla Ricerca Google potrebbe arrivare presto

Inoltre, è stato scoperto un tweet di un host di podcast AI che recitava "Search (dot) ChatGPT (dot) com 9 maggio", suggerendo dunque una potenziale data di uscita. Ancora, il sottodominio menzionato attualmente visualizza il "Non trovato" e non un errore: tutto, quindi, fa ipotizzare l'effettivo lancio di questo nuovo motore di ricerca sul web.

La concorrenza tra Google Gemini e ChatGPT di Microsoft è sempre più serrata. In tal senso, la vicenda si potrebbe arricchire di un nuovo capitolo. Sembrerebbe, infatti, che il 9 maggio potrebbe essere presentato un motore di ricerca sul web basato su ChatGPT. Entrando nei particolari, un utente Reddit ha individuato la creazione di certificati SSL per il dominio search.chatgpt.com.

Anche se non abbiamo a disposizione ulteriori dettagli su questo presunto progetto, l'idea di OpenAI di lanciare un motore di ricerca potrebbe avere un senso. Difatti, Microsoft fino ad ora, con Bing, non è riuscita ad arginare il dominio della ricerca di Google. Tra l'altro, proprio in questo senso, qualche mese fa The Information rivelò che OpenAI stava sviluppando un prodotto di ricerca web equipaggiato in parte con Bing.

Questo nuovo motore di ricerca, stando sempre alle indiscrezioni, potrebbe fornire riassunti delle pagine web grazie all'AI nonché velocizzare le ricerche degli utenti, un pò come opera la Search Generative Experience (SGE) di Google. In ogni caso, alla data del 9 maggio non manca molto, dunque presto scopriremo se OpenAI ha effettivamente intenzione di sfidare la Ricerca del colosso di Mountain View.