ChatGPT ora può effettuare ricerche su internet in tempo reale

OpenAI ha ufficializzato una novità interessante che riguarda ChatGPT: lo strumento, infatti, sarà in grado di navigare su internet al fine di cercare informazioni attuali ed offrire agli utenti delle risposte prese direttamente da fonti "attuali e autorevoli". La funzionalità, chiamata Sfoglia con Bing, per ora è disponibile soltanto per gli utenti che hanno abbonamenti Plus ed Enterprise, tuttavia la società ha affermato che la distribuirà "presto a tutti gli utenti".

Entrando nei dettagli, per dare il via alla ricerca sul web occorre premere l'icona con i tre punti e poi su Impostazioni. Una volta qui, dovrebbe comparire la voce Nuove funzionalità e successivamente Naviga con Bing. A questo punto, l'utente dovrà avviare una nuova chat, premere su GPT-4 e, infine, su Naviga con Bing. La navigazione, almeno per ora, risulterebbe un po' lenta, tuttavia il funzionamento sembra non mostrare incertezze.