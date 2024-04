ChatGPT davvero per tutti: come usarlo senza account

ChatGPT infatti è disponibile sotto diverse forme, le quali si distinguono sostanzialmente per il motore AI sul quale si basano. Le versioni meno recenti, e quindi meno performanti, sono da sempre state disponibili gratuitamente per tutti. Il tutto però a patto che ogni utente si iscrivesse tramite un indirizzo email personale.

Pertanto, finora per usare ChatGPT, anche in forma gratuita, era necessario effettuare l'accesso tramite il proprio account. Oppure iscriversi tramite un indirizzo email personale se questo non era stato fatto in precedenza.