Che numeri Diablo 4: 18 milioni di minuti visti su Twitch, guadagni record e altre cifre impressionanti

Diablo 4 ha già collezionato una serie di record niente male dalla sua uscita. Pensate che durante l'Accesso Anticipato, riservato solo a chi aveva preordinato la Deluxe e la Ultimate Edition, fino al lancio ufficiale, il nuovo gioco Blizzard era già stato giocato per oltre 93 milioni di ore (pari a 10.000 anni).

L'entusiasmo del grande pubblico si è concretizzato anche su Twitch, la celebre piattaforma dedicata allo streaming dei creator. Nella prima settimana di vita di Diablo IV, è stato il gioco più visto sulla piattaforma, con qualcosa come 18 milioni di minuti visti.

Blizzard Italia aveva collaborato proprio con alcuni creator italiani particolarmente attivi e seguiti su Twitch per le campagne di promozione del gioco (vi ricordate de La Diabolica Commedia?), ma è anche vero che la passione per Diablo accomuna milioni di fan in tutto il mondo, ed era ovvio che anche su Twitch avrebbe trovato il suo spazio.

"Quella di Twitch e Diablo è una storia iniziata già nel 2011, e racconta di community che si sono appassionate a un gioco, che ne hanno alimentato il mito, rendendolo tra i maggiori successi di un servizio di live streaming che ai tempi muoveva i suoi primi passi nel mondo digitale. Oggi, dopo più di dieci anni, questa storia ha dimostrato di avere ancora molto da dire" ha commentato Jannik Hülshoff, Senior Director of EMEA Partnership di Twitch. "Diablo IV ha confermato, ancora una volta, quanto profondi siano i legami che titoli come questo sono in grado di stimolare, tra le persone, tra gli streamer e le proprie community. E siamo felici che Twitch sia sempre di più lo spazio dove queste relazioni hanno modo di crescere".

E visto che ci siamo, snoccioliamo qualche altra cifra riguardante Diablo IV: