Cerchia e Cerca (senza Cerchia) arriva su iPhone: ecco come attivarlo

All'inizio di quest'anno Google ha lanciato Cerchia e Cerca, un nuovo modo per effettuare una ricerca sul telefono che sta riscuotendo un notevole successo (sapete come fare una ricerca per immagini?).

La funzione, disponibile solo sugli ultimi Pixel e sui Galaxy S24, è ora attivabile anche sugli iPhone: vediamo come, anche se prima di tutto dovrete installare l'app Google sul vostro telefono.

Cerchia e Cerca infatti è un modo per attivare Google Lens, oltre al fatto di poter disegnare con il dito intorno a un oggetto, e visto che Lens è integrata nell'app Google per iOS, la GrandeG ha semplicemente attivato un collegamento diretto. Purtroppo vi avvertiamo subito che non potrete "cerchiare" effettivamente con il dito.