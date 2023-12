Gerry Scotti, Alexa e l'intelligenza artificiale: i compagni ideali per le feste di Natale!

Alexa è sempre pronta non solo a darvi consigli per le ricette, accendere le luci per creare la giusta atmosfera o mettere la playlist musicale adatta, ma anche per intrattenervi... in compagnia di Gerry Scotti (sapete come personalizzare le risposte di Alexa?).

Il popolare conduttore televisivo, che si fregia anche del titolo di "zio d'Italia", si deve essere infatti innamorato dell'intelligenza artificiale, tanto che dopo aver lanciato un disco creato con l'ausilio della tecnologia, ha collaborato con l'assistente vocale di Amazon per un divertente quiz natalizio (ecco le migliori app per creare immagini con l'IA).

Per partecipare al quiz e sentire Gerry Scotti affiancare Alexa, non dovete fare altro che dire "Alexa, chi vuol essere Babbo Natale?". A questo punto vi verranno proposte una serie di domande come "Qual è il vero nome di Babbo Natale?", oppure "Quante sono le renne che trainano la slitta di Santa Claus?".

Ma dicevamo anche di un disco.

Intitolato Gerry Christmas, l'album contiene le canzoni di Natale che Gerry Scotti ha registrato con l'ausilio dell'IA.

In pratica i tecnici hanno allenato un modello IA con la voce del conduttore presa dalle registrazioni televisive, poi lo stesso Gerry Scotti ha letto una serie di contenuti in inglese ("pagine e pagine", come dichiarato in un'intervista). Infine, sono stati aggiunti "sospiri, yeah" ed espressioni tipiche del conduttore che così ha personalizzato ancora di più la "registrazione".