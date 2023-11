Le chiamate "classiche" arrivano su Meet proprio per tutti: come usarle

Le videochiamate sono un concetto che è cresciuto parecchio negli ultimi tempi, spinto definitivamente anche dalla pandemia che ha costretto milioni di persone a comunicare esclusivamente in remoto per settimane e mesi consecutivi. E in parallelo, i prodotti software che offrono questo tipo di servizi sono cresciuti in maniera rilevante. Tra questi troviamo senz'altro Google Meet .

Al giorno d'oggi rimanere connessi , anche a grandi distanze, è una cosa relativamente semplice per la maggior parte di noi. Basta uno smartphone dotato di connettività e il gioco è fatto. Attualmente infatti sono tantissimi i servivi che permettono di sentirci e vederci in qualsiasi momento.

Nominiamo Google Meet perché nelle ultime ore Google ha annunciato una novità interessante proprio per questa sua piattaforma. Arrivano le chiamate dirette 1 a 1 per tutti gli utenti di Meet. Quando parliamo di chiamate dirette intendiamo quelle chiamate che possono essere avviate senza la generazione di un link di accesso, quindi come se fossero delle classiche chiamate vocali, quelle alle quali eravamo abituati da ben prima dell'avvento della connettività onnipresente.

La vera novità annunciata da Google è la disponibilità delle chiamate dirette per coloro che usano Meet tramite un account aziendale. Questa funzionalità infatti era già disponibile per coloro che usano Meet con un account personale. Con questa nuova funzionalità per gli account aziendali, gli utenti su Meet potranno chiamare i propri colleghi, ovvero quegli utenti facenti parte alla stessa organizzazione dalla quale dipende l'account aziendale che si utilizza, come se usassero le classiche chiamate vocali.

Le chiamate dirette su Meet verranno accompagnate anche da un aggiornamento grafico dell'interfaccia dedicata alle chiamate, con i contatti a disposizione per le chiamate dirette caratterizzati da icone più grandi rispetto a ciò che vediamo attualmente.

La novità che abbiamo appena descritto sarà distribuita entro le prossime settimane sulle app Android e iOS di Google Meet, la nuova versione dell'app contrassegnata dall'icona con diversi colori.