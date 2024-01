Avete bisogno di un consiglio per un acquisto? Ora Amazon vi permette di chiedere a un amico!

Acquistare un oggetto non è sempre semplice, e a volte per scegliere tra vari prodotti abbiamo bisogno del consiglio di qualcuno. Amazon lo sa bene, tanto che la funzione Condividi nel solo 2023 è stata utilizzata miliardi di volte per inviare link dei prodotti di Amazon ad amici e parenti, magari più esperti, ma ora il gigante dell'eCommerce rende tutto più semplice con Chiedi ad un amico (sapete come acquistare un buono regalo su Amazon?).

Lo strumento, lanciato in via sperimentale a ottobre 2023 per un numero limitato di utenti, è da oggi disponibile per tutti sull'app Amazon, per iOS e Android, e vi consente di semplificare notevolmente l'esperienza di acquisto.

Tutto quello che dovete fare è avviare l'app ed effettuare l'accesso con il vostro account. A questo punto cercate un prodotto per il quale siete indecisi e avete bisogno di un consiglio, poi cliccate sul pulsante di condivisione di fianco alla foto, sulla destra sotto alla descrizione (sotto vedete a sinistra la versione per iOS e a destra quella per Android).