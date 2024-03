L'audio lossless diventa più abbordabile grazie ai nuovi chipset di Qualcomm

Audio Lossless per le cuffie Bluetooth: un affare per pochi

In precedenza il codec aptX Lossless garantiva audio solo fino a 16-bit / 44.1 kHz, poi a ottobre dello scorso Qualcomm ha lanciato le piattaforme S7 e S7 Pro Gen 1 (pensato per dispositivi ultra-premium).

Qualcomm S3 Gen 3

Qualcomm S5 Gen 3

La piattaforma audio Qualcomm S5 Gen 3 si rivolge invece ai dispositivi premium (auricolari, speaker, cuffie).

La velocità di clock arriva a 200 MHz, e vanta tre volte più potenza di calcolo oltre a 50 volte più potenza di intelligenza artificiale rispetto al suo predecessore. Questo consente esperienze audio senza soluzione di continuità su misura per ambienti diversi.

Con più memoria e potenza di elaborazione, la piattaforma migliora vari casi d'uso come l'ascolto di musica e i giochi. Include tecnologie audio premium come la cancellazione del rumore adattativa (Adaptive ANC) e multicanale di quarta generazione (per la prima volta in questa famiglia di chip), e Snapdragon Sound Technology Suite per una qualità del suono superiore.

La piattaforma supporta Snapdragon Sound con aptX Lossless per lo streaming musicale di alta qualità e integra Bluetooth 5.4 per la connettività avanzata. Consente inoltre la capacità audio di trasmissione LE Audio e Auracast per esperienze più coinvolgenti.

Infine, il chip Qualcomm S5 Gen 3 integra un'IA sul dispositivo che funziona in combinazione con le tecnologie di miglioramento dell'audio per offrire un'esperienza utente più fluida in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti.