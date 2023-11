Trapelati interessanti dettagli sul chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy per i futuri Galaxy S24

Qualcomm, durante l'anno, solitamente rilascia due processori di punta: la versione standard e quella "Plus", che rispetto alla prima presente delle piccole modifiche. La maggior parte dei top di gamma adotta la versione standard, mentre alcuni optano per il chip leggermente più performante. Tra quest'ultimi, rientrano i Galaxy S di Samsung, che adottano il processore "For Galaxy".

La stessa cosa dovrebbe verificarsi anche con i Galaxy S24. A riguardo, il noto Yogesh Brar ha condiviso le probabile specifiche di Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Rispetto alla versione standard, questo chip dovrebbe presentare alcune differenze di velocità di clock su tutta la linea. Il core principale è leggermente overcloccato a 3,4GHz (da 3,3GHz) mentre i due cluster core dedicati alle prestazioni ed all'efficienza sono entrambi leggermente underclockati. A questo proposito, si tratta di una decisione interessante da parte di Qualcomm, anche se il motivo è ancora sconosciuto. Oltre alla CPU, poi, si vocifera che Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy sarà dotato di una GPU overclocccata per migliori prestazioni AI.