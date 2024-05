Il chip Tensor G5 di Google Pixel 10 verrà prodotto da TSMC: le ultime indiscrezioni

Da un pò di tempo il Tensor G5 , il processore di Google che equipaggerà la serie Pixel 10, viene indicato come il primo chip realizzato da Big G e prodotto in serie da TSMC (e non da Samsung come i primi Tensor). In tal senso, l'ultima indiscrezione di Android Authority sembra confermare questa notizia.

In particolare, nella sezione "Description Of Good" è inserito il termine LGA, che sarebbe l'abbreviazione del nome in codice di Tensor G5, ovvero Laguna Beach. La revisione del processore, invece, è indicata come A0: dunque, si può ipotizzare che si tratti della prima versione del chip, che si troverebbe ancora nella fase di sviluppo.

Ancora, è presente nella tabella anche il termine NPI-OPEN, che certifica che ci troviamo al cospetto di un campione molto preliminare di Tensor G5. Infine, la sigla SLT indica un test a livello di sistema.

Tra le righe viene confermata la presenza di 16 GB di RAM, lo stesso quantitativo di memoria che dovremmo trovare anche su Pixel 9 Pro. Passando al nome dell'esportatore, si tratta di Google in Taiwan; l'importatore, invece, è una società nota come Tessolve Semiconductor con sede in India. Per chi non lo sapesse, Tessolve è un'azienda specializzata nella verifica e collaudo dei semiconduttori.