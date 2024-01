Chiude Artifact, l'app di notizie creata dai co-fondatori di Instagram

Artifact, l'app di notizie fondata dai co-fondatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger, dopo solo un anno, si sta avviando verso la chiusura. Difatti, sembrerebbe che l'app, che tramite l'intelligenza artificiale selezionava le notizie in base alle preferenze degli utenti, non sia riuscita a riscuotere il successo sperato tra le persone.

"Abbiamo costruito qualcosa che un gruppo centrale di utenti ama, tuttavia abbiamo concluso che l'opportunità di mercato non è abbastanza grande da giustificare investimenti continui in questo modo", afferma il CEO Kevin Systrom in un post sul blog. Dunque, Artifact è pronta a dire addio. In questo momento, non è possibile aggiungere nuovi commenti o post mentre è ancora consentito leggere le notizie "fino alla fine di febbraio".