Chrome riceve 3 funzionalità di IA generativa: come funzionano

Il titolo dovrebbe già aver reso l'idea: Google Chrome, il popolare browser web (ecco i migliori browser web in circolazione) di Google usato da milioni di utenti, si è arricchito di tre funzionalità di intelligenza artificiale generativa (cos'è l'IA generativa). Nelle ultime ore Google ha infatti annunciato un nuovo e importante aggiornamento per Chrome, corrispondente alla versione 121, con il quale introduce tre importanti funzionalità basate sull'IA generativa, le quali sicuramente impatteranno sull'utilizzo quotidiano del browser. Organizzazione dei gruppi tab I tab di Chrome sono ormai un punto cardine dell'esperienza utente con il noto browser web. Una delle novità di Google riguarda proprio la loro organizzazione. Grazie all'intelligenza artificiale generativa, Chrome sarà in grado di suggerire quali tab raggruppare in maniera automatica. Questa funzionalità sarà particolarmente utile per coloro che usano Chrome con molti tab aperti, per i quali potrebbe risultare complicata e lunga l'organizzazione in gruppi. Ci aspettiamo che l'IA di Google analizzi automaticamente il contenuto dei tab, per poi suggerire quali gruppi creare e con quali contenuti.

Personalizzazione del tema La personalizzazione del tema di Chrome è una delle opzioni maggiormente apprezzate dagli utenti. La seconda novità al gusto di IA generativa riguarda proprio la possibilità di generare temi personalizzati con l'intelligenza artificiale. Basterà quindi accedere alle impostazioni del browser, selezionare l'opzione Crea con IA per avere dei temi generati automaticamente da applicare al browser.

Generazione di testi L'intelligenza artificiale arriva in Chrome anche tramite il supporto nella scrittura di testi. L'intelligenza artificiale generativa suggerirà quindi la composizione di testi in base al contesto. Sarà quindi utile nella stesura di recensioni, messaggi o comunicazioni per amici o colleghi e tanto altro. Per avviare la generazione automatica del testo con l'IA sarà sufficiente iniziare a digitare i primi termini per ricevere i suggerimenti su come continuare.