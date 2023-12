Chrome si prepara al nuovo anno con 3 novità interessanti

Torniamo a parlare di Google Chrome, il popolare browser web che risulta il più utilizzato al mondo e che è disponibile per tutte le principali piattaforme, a partire da Android, iOS e PC.

Nelle ultime ore Google ha annunciato alcune interessanti novità per il suo Chrome, le quali sono destinate essenzialmente alla versione per PC e notebook del browser web. Andiamo allora a vederle insieme:

Safety Check più potente e smart

Safety Check è la funzionalità di Chrome che permette di eseguire dei controlli di sicurezza su tutte le informazioni sensibili che sincronizziamo con il browser, come ad esempio le password salvate. La novità consiste nel fatto che ora Safety Check verrà eseguito automaticamente in background su Chrome, e invierà notifiche nel caso in cui si rilevino dei problemi.

Un caso molto frequente accade quanto Safety Check verifica che una delle password salvate risulta compromessa, suggerendo all'utente di cambiarla.

Sempre a proposito di Safety Check, ora sarà possibile revocare automaticamente le autorizzazioni dei siti, come l'accesso alla posizione o al microfono sui siti che non vengono visitati da molto tempo. Questa funzionalità è molto simile alla revoca automatica delle autorizzazioni per le app inutilizzate su Android 14.

Inoltre, sempre con Safety Check sarà possibile identificare da quali siti si ricevono molte notifiche, soprattutto se non vengono utilizzati molto. E per questo sarà possibile disattivarle in un solo clic.