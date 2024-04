Aria di novità per Chrome: addio al pulsante laterale e disattivazone delle estensioni con un clic

Google sta progettando delle importanti novità per Chrome, il suo browser web più popolare al mondo, con l'introduzione di aggiornamenti che riguardano il menù laterale e la modalità di disattivazione delle estensioni (ecco le migliori estensioni Chrome).

La prima novità che ha in mente Google è la rimozione del pulsante per aprire il menù laterale. Proprio come vedete dalle immagini in galleria, l'aggiornamento per Chrome consisterebbe proprio nell'addio al pulsante identificato con l'icona quadrata piena per metà.