Chrome migliora su Android e iOS: ecco le novità in arrivo

Google Chrome è il browser preferito in assoluto, e questo riguarda tanto la sua versione desktop quanto la sua versione mobile. Proprio per la versione mobile stanno arrivando delle interessanti novità. Google ha infatti appena annunciato un nuovo consistente aggiornamento per Chrome, che riguarda da vicino le versioni per Android e per iOS del noto browser web.

Si tratta di novità che interessano principalmente gli strumenti di ricerca, le quali miglioreranno l'esperienza utente e la velocizzeranno nell'utilizzo quotidiano. Andiamo a vederle insieme: Chrome diventa più a misura di smartphone Le novità annunciate da Google ricadono in 5 funzionalità. La prima riguarda una nuova opzione che permette di visualizzare la scheda di un'attività commerciale direttamente nei suggerimenti che mostra Chrome all'interno della barra di ricerca. Come potete vedere dallo screenshot in basso, cercando ad esempio il nome di un ristorante si vedrà la scheda dell'attività direttamente nei suggerimenti, con opzioni annesse che permettono di chiamare rapidamente il ristorante, avviare la navigazione oppure leggere le recensioni. Questa novità dovrebbe essere già disponibile per Chrome su Android, mentre dovrebbe arrivare entro fine autunno anche per la versione iOS.

Arriva poi un nuovo aggiornamento per la barra degli indirizzi di Chrome sui tablet. Come potete vedere dall'immagine in basso, la barra è stata aggiornata per mostrare continuamente l'URL di partenza, in modo che sia più semplice tornarci durante la digitazione. Questa novità è destinata sia ai tablet Android che agli iPad che usano Chrome.

Chrome si arricchisce poi di nuove scorciatoie durante la ricerca dei contenuti. Queste scorciatoie verranno mostrare nel menù a discesa che appare proprio durante la digitazione, e riguarderà i siti web maggiormente visitati. Come vedete nell'esempio in basso, se l'utente è solito cercare la parola "orari" per poi accedere a uno specifico sito di trasporti, allora quest'ultimo verrà mostrato in cima alla lista dei suggerimenti quando si cerca tale termine.

Le ricerche di tendenza arrivano su Chrome. Come vedete dallo screenshot in basso, non appena si apre la barra di ricerca si vedrà un menù a discesa che include le ricerche di tendenza del momento. Si tratta di una funzionalità che ha l'obiettivo di ispirare gli utenti in base ai contenuti maggiormente di tendenza. Questa funzionalità è destinata nello specifico alla versione iOS di Chrome, visto che su Android è già disponibile da tempo.

Nel feed di Discover, sempre collegato a Chrome, arrivano delle nuove schede relative agli eventi sportivi in corso. Tali schede permetteranno di consultare lo stato dell'evento in tempo reale, mostrano il punteggio aggiornato se si tratta di un match.