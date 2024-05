Chrome su Android ha il bug delle schede bianche, ma la soluzione c'è già

Nello specifico, il bug in questione causerebbe una schermata bianca su Android quando si passa da una scheda all'altra di Chrome. Inizialmente potrebbe sembrare un errore di caricamento, quando invece si tratta di un bug riconosciuto da Google.

Diversi utenti si sono accorti del problema, emettendo diverse segnalazioni a Google che prontamente ha riconosciuto il bug. Quello che sembrava un problema di visualizzazione dei contenuti in realtà si è rivelato essere un bug da correggere per il team di sviluppo.

Per fortuna la soluzione è arrivata presto.

Google ha infatti riferito di aver corretto il problema distribuendo un aggiornamento per Chrome su Android. Dopo tale aggiornamento dunque non dovrebbero più verificarsi schermate bianche quando si passerà da una scheda all'altra del browser.

L'aggiornamento che risolve il problema appena descritto sarebbe in fase di distribuzione via server a partire dallo scorso 21 maggio. Pertanto, non aspettatevi nuovi aggiornamenti dell'app, visto che gli aggiornamenti via server vengono eseguiti in background. Fateci sapere se nei giorni scorsi avete riscontrato il problema descritto con Chrome e se avete notato la sua risoluzione.