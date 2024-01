Novità per Chrome su Android: sarà più facile cancellare i dati di navigazione

Chrome sta provando a migliorare l'esperienza degli utenti su Android . In particolare, gli sviluppatori stanno implementando una scorciatoia piuttosto interessante che riguarda la possibilità di cancellare i dati di navigazione. Google, in tal senso, ha provato varie soluzioni, fino a convincersi di questa soluzione: l'implementazione della scorciatoia "Cancella dati di navigazione" nel menu di overflow principale di Chrome.

Infine, premendo su "Cancella dati" si completerà l'operazione oppure si potrà premere su "Altre opzioni" per controllare altri dati, come la cronologia di navigazione, i cookie, i dati del sito, le immagini e i file memorizzati nella cache, le password salvate, i dati del modulo di compilazione automatica e le impostazioni del sito.

Attualmente, questa scorciatoia già si può vedere su Chrome 121 per Android, versione attualmente in beta. Da tempo, invece, è attiva sulla versione Desktop e su quella per iOS.