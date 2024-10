No, le estensioni non stanno arrivando su Chrome per Android, ma...

Qual è la più grande differenza tra Chrome per desktop e Chrome per Android (e dispositivi mobili in genere)? Chiunque utilizzi regolarmente il browser di Google non potrà che rispondere in uno e un solo modo: la mancanza di estensioni. Ebbene, Google è effettivamente al lavoro su una versione di Chrome per Android con supporto alle agognate estensioni, peccato che questa versione non sia pensata per Android.

Chrome + estensioni = ❤️

La sinergia di Chrome con le sue estensioni non è un concetto che va ribadito. Di fatto sono la leva in più che permette di aggiungere funzioni e personalizzazione al browser, tanto che a prima vista potrebbe stupire la loro assenza su dispositivi mobili. Pensandoci bene in realtà non è così strano. Le estensioni introducono non solo una maggiore complessità, ma rendono anche il browser più pesante e più avaro di risorse. Inoltre il facile blocco della pubblicità su dispositivi mobili è qualcosa che Google difficilmente può anelare. Detto questo, potrebbe esserci una scappatoia all'orizzonte, grazie a Chrome OS.

Lo scorso giugno infatti, Google annunciava che Chrome OS avrebbe utilizzato diverse parti dello stack di Android, come il suo kernel Linux e il suo framework. Ecco quindi che è in sviluppo anche una nuova versione del browser Chrome per Android (chiamata Dekstop Android) indirizzata espressamente a sistemi come i Chromebook. Questo perché Google vuole probabilmente unire le build di Android e Chrome OS, distinguendo però per quale form-factor è stata pensata ciascuna versione di Chrome. A questo punto è già intuibile che Desktop Android Chrome supporta le estensioni del browser, in modo da non essere da meno rispetto all'attuale versione che gira su Chrome OS.

Cosa c'è scritto lì? "Introduce enable_desktop_android_extensions" 😱

Il problema è che si tratta appunto di una versione che, per quanto compatibile sulla carta con Android, non è pensata per Android. Un ingegnere di Google ha chiaramente affermato che "qualsiasi lavoro relativo alle piattaforme mobili è esplicitamente fuori campo", stroncando sul nascere l'idea di un supporto nativo anche per Android. La buona notizia però è che si tratta comunque di una versione compatibile con Android, che sarà quindi possibile installare manualmente, una volta che il supporto alle estensioni sarà del tutto implementato. È chiaro che non si tratta di una soluzione pratica come aggiornare un'app tramite il Play Store. Inoltre il corretto funzionamento di tutte le estensioni non è scontato, dato che parliamo comunque di un browser pensato per un form-factor diverso da quello di uno smartphone. Ma almeno è una speranza, il che è già abbastanza, almeno per gli utenti più smanettoni. Tutti gli altri possono passare a Firefox, se proprio ci tengono alle estensioni.