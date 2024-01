Chrome su Android finalmente vi legge le pagine: come abilitare la novità

Da tempo conosciamo Chrome come il browser per eccellenza nelle sue versioni per smartphone e dispositivi desktop. Infatti è di gran lunga il browser più diffuso al mondo, e quindi le sue novità interessano milioni di utenti.

La novità della quale parliamo riguarda, almeno per il momento, esclusivamente l'app Android di Google Chrome. E consiste nella possibilità di avviare la lettura vocale delle pagine web da parte del browser. Si tratta di una funzionalità che molti browser hanno nella versione desktop, mentre è più raro vederla in quella mobile.

La funzionalità per la lettura vocale delle pagine web sarà attivabile direttamente dal menù contestuale di Chrome, quello al quale si accede selezionando i tre puntini in alto a destra del browser.

Come vedete dagli screenshot in galleria, una volta avviata la lettura della pagina web, il browser mostrerà un'interfaccia di riproduzione multimediale, con la quale sarà possibile gestire la riproduzione stessa, personalizzare la velocità di lettura e controllare la riproduzione tramite la linea di riproduzione.

Il player per la lettura vocale di Chrome rimarrà collegato alla scheda sulla quale è stato avviato, anche in caso di blocco del dispositivo oppure nel caso si passi a un'altra scheda.

La novità al momento risulta disponibile solo per coloro che hanno la versione beta di Chrome per Android. Per abilitarlo sarà necessario procedere tramite il solito flag, qui sotto trovate l'indirizzo per raggiungerlo:

chrome://flags/#read-aloud

Qui sotto trovate invece il pulsante diretto per scaricare Chrome Beta dal Play Store.

Scarica da Play Store