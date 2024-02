Chrome per Android ha risolto il problema delle notifiche dei siti: come usarlo

La possibilità di ricevere notifiche da un sito permette di restare sempre aggiornati sulle notizie più importanti ed essere sicuri di non perdersi le informazioni che più ci interessano, ma a volte può capitare di iscriversi per sbaglio, con la conseguenza di essere inondati da comunicazioni non desiderate (a proposito, sapete come disattivare Taboola News sul telefono?).

Che fare? Normalmente, bisognerebbe scavare nelle impostazioni del browser (in Chrome icona con tre puntini in alto a destra > Impostazioni > Notifiche), ma pochi sanno come fare, con il risultato di rassegnarsi alla tempesta di notifiche. Ora Google ha preso di petto la situazione.

Sull'ultima versione di Chrome Canary la GrandeG ha infatti introdotto una funzionalità che consente di annullare l'iscrizione con un semplice tocco: vediamo come funziona, tenendo presente che lo strumento non è disponibile per tutti gli utenti.

Google ha infatti avviato un test rilasciando lo strumento al 50% degli utenti di Chrome Canary (dal 29 gennaio) e all'1% degli utenti di Chrome Stabile 122 (da febbraio), entrambi per Android.

Sulla base del feedback degli utenti, la casa di Mountain View deciderà poi se rilasciare o meno la funzione per tutti.

La buona notizia è che potete attivarla subito, indipendentemente dal fatto che facciate parte del gruppo di tester selezionati. Per farlo, installate Chrome Canary dal Play Store, la versione del browser per testare le nuove funzioni, poi avviatelo e inserite nel campo degli indirizzi la seguente URL:

chrome://flags

Si aprirà una schermata che vi permette di abilitare le funzioni sperimentali. In alto, nel campo di ricerca, scrivete:

one tap

Vedrete immediatamente la sezione chiamata Notification one-tap unsuscribe. Toccate il menu a tendina in basso, con la scritta Disablet e selezionate Enabled dalla finestra pop-up che vi verrà mostrata, poi in basso a destra toccate il pulsante blu Relaunch per riavviare il browser.

Al riavvio, visitate un sito che vi propone di inviarvi notifiche. Noi abbiamo provato con il sito pushalert.co/demo per testarlo.

Consentite l'invio di notifiche e provate a ricevere una notifica (su pushalert basta toccare Send notification).

A questo punto avrete la notifica del sito nella tendina delle notifiche: abbassatela e troverete un nuovo menu con il pulsante Unsuscribe a destra (immagine sotto al centro).