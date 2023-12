Chrome su Android cambia leggermente design su telefoni e tablet: ecco le novità

Per questo Google da diverso tempo cercando di renderla sempre più funzionale e pratica, e su Android è in arrivo una novità in questo senso sui telefoni, mentre sui tablet è stata implementata una maggiore integrazione con il Colore dinamico : andiamo a scoprirle entrambe.

Nuova pagina Chrome sui telefoni: un mezzo passo indietro?

Per quanto riguarda i telefoni, la nuova pagina di Chrome da tempo mostra otto favicon preferite, così come le ultime ricerche su Google. La griglia canonica è di 4 x 2, ovvero due righe di quattro icone ciascuna (immagine sotto a sinistra), ma in Chrome 120 alcuni utenti hanno iniziato a vedere una disposizione diversa (immagine sotto a destra).

Come vedete, nella nuova pagina le favicon sono inserite in un'unica riga e bisogna scorrere con il dite verso sinistra per poterle vedere tutto.

La novità potrebbe avere un duplice risvolto. Per chi utilizza molto le favicon, non sembra un miglioramento dell'esperienza, in quanto richiede un passaggio ulteriore per accedere ad alcuni dei siti, ma evidentemente Google ha riscontrato che la maggioranza degli utenti utilizza Discover, e quindi ha deciso di dare maggiore spazio a questa funzione.

Google aveva già tentato di introdurre una novità simile a metà 2022, ma poi l'aveva abbandonata, quindi non sappiamo se sia destinata o meno a restare.

Secondo diversi utenti, una modifica simile è in via di sviluppo anche su Chrome desktop, ma noi non l'abbiamo ancora vista, né su Android, pur avendo montato l'ultima beta, né sui computer, quindi evidentemente non è ancora ampiamente diffusa.