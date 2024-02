Chrome su Android riceve un nuovo pulsante per i segnalibri: l'avete visto?

Le immagini in galleria mostrano di cosa si tratta. Google sembra intenzionata a rilasciare un nuovo pulsante dei segnalibri in Chrome per Android. Il nuovo pulsante arriva in parallelo a quello che è già presente , una scelta curiosa da parte di Google.

Finora, il pulsante per aggiungere una pagina ai segnalibri è sempre stato posto nella piccola barra superiore del menù overflow di Chrome su Android, quello accessibile tramite i tre puntini posti in alto a destra dell'interfaccia. Il nuovo collegamento invece lo troviamo lungo l'elenco, tra l'opzione per condividere e quella per ricercare nella pagina web.

La nuova opzione fa tutto quello che fa quella vecchia. Nel caso in cui la pagina corrente fosse stata già aggiunta si vedrà la stellina che contrassegna l'opzione già selezionata.

Il nuovo pulsante dei segnalibri è attualmente presente nella versione 122 di Chrome Beta. Il fatto che sia disponibile solo in beta ci fa pensare che Google lo stia testando, e che nella sua versione definitiva potrebbe sostituire quello già presente da tempo. Il compromesso al quale si deve scendere, nel caso in cui Google scegliesse di implementarla per tutti, consiste nell'allungamento del menù overflow.

Dunque, se avete Chrome Beta aggiornato alla versione 122 dovreste vedere la nuova opzione per i segnalibri. Fateci sapere se l'avete usata e la trovate utile