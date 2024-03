Chrome su Android si apre (parzialmente) ad altri password manager: come attivare la novità

C'è un motivo in più per utilizzare Chrome su Android: ora potete utilizzare i gestori di password di terze parti. Ecco come fare

Chrome è sicuramente popolarissimo in ambito Android, sia per il fatto di essere preinstallato sui telefoni che per il numero impressionante di funzioni, ma nonostante questo diversi utenti gli preferiscono altri browser a causa di alcuni limiti più o meno gravi, tra cui l'impossibilità di utilizzare gestori di password di terze parti (volete sapere quali sono i migliori browser per Android? Scopriteli nella nostra selezione). Ora però Google ha colmato almeno questa lacuna aggiungendo una nuova impostazione, scoperta da Leopeva64 che ha pubblicato su X i passaggi per attivarla. Scopriamo come fare.

Come attivare la compilazione automatica con altri password manager su Chrome

Leopeva64 aveva scoperto i primi indizi sulla possibilità di poter usare la compilazione automatica con password manager di terze parti a novembre, e ora la funzione è finalmente attiva. Per usarla, potete usare una qualsiasi versione di Chrome, anche la stabile, ma dovrete attivare un flag inserendo questo indirizzo: chrome://flags/#enable-autofill-virtual-view-structure Toccate il primo menu a tendina in alto (sotto la voce evidenziata in giallo) e selezionate Enable, poi toccate in basso il pulsante Relaunch. Al riavvio di Chrome toccate i tre puntini in alto a destra e selezionate Impostazioni. Poi selezionate Autofill Options e nella pagina seguente mettete la spunta a Use other providers.